ВС роз’яснив, коли господарський суд може скасовувати арешти у справах про банкрутство

10:00, 27 квітня 2026
Господарський суд може скасовувати обтяження, накладені судами інших юрисдикцій, якщо вони спрямовані на захист приватних інтересів третіх осіб.
При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин господарські суди враховують висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. У сфері банкрутства це набуває особливого значення, оскільки висновки Верховного Суду дають частину відповідей на безліч правових питань, що виникають при застосуванні норм права.

Низка норм Закону про банкрутство є тотожними чи подібними до норм КУзПБ. Саме тому судова практика застосування Закону про банкрутство буде корисною і при застосуванні відповідної норми КУзПБ.

 «Судово-юридична газета» продовжує розглядати Топ-5 кейсів ВС у справах, що стосуються банкрутства. Ознайомимось з постановою Верховного Суду від 16 жовтня 2018 року у справі № Б-50/112-09. Викладений у ній правовий висновок щодо зняття арештів є важливим для розуміння сучасного механізму, передбаченого абзацом восьмим частини першої статті 59 КУзПБ.

Чи може суддя господарського суду зняти арешт, накладений судами інших юрисдикцій?

Правовий режим ліквідаційної процедури у справах про банкрутство передбачає консолідацію всіх активів боржника у ліквідаційній масі з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів. Відповідно до статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня визнання боржника банкрутом підлягають скасуванню всі арешти та інші обмеження щодо розпорядження його майном.

Зазначене положення за своїм змістом є аналогічним нормам статті 23 попереднього Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». З огляду на нормативну спадковість правового регулювання, правові висновки Верховного Суду, сформульовані у справі № Б-50/112-09, зберігають актуальність.

З дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом скасовуються всі арешти та обмеження, а накладення нових — забороняється. Тобто, відкриття ліквідаційної процедури автоматично вводить особливий режим для активів боржника. Проте виникає питання, чи може суддя господарського суду зняти арешт, накладений в іншому провадженні?

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд у своїй практиці сформував підхід до застосування статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства розмежувавши види арештів залежно від характеру правового інтересу, який вони захищають.

Арешти, що забезпечують приватноправовий інтерес

Йдеться про обмеження, накладені судами у цивільному чи господарському процесі з метою забезпечення позову або стягнення заборгованості на користь окремого кредитора. У таких випадках господарський суд у межах процедури банкрутства має повноваження скасувати відповідні арешти, оскільки механізм банкрутства передбачає колективне та пропорційне задоволення вимог усіх кредиторів, що має пріоритет над індивідуальним забезпеченням інтересів окремих осіб.

Арешти, пов’язані з публічним інтересом

Інший правовий режим застосовується до обмежень, накладених у публічно-правових провадженнях, зокрема у кримінальному процесі з метою збереження речових доказів або забезпечення кримінального провадження. Такі арешти не підлягають автоматичному скасуванню господарським судом у межах процедури банкрутства. Їх зняття можливе виключно у порядку, передбаченому спеціальним процесуальним законодавством, зокрема відповідно до статті 174 Кримінального процесуального кодексу України.

Абзац восьмий ч. 1 ст. 59 КУзПБ також містить превентивну норму. Зокрема, накладення нових арештів після відкриття ліквідаційної процедури не допускається. Будь-яке нове обтяження, накладене після цієї дати для забезпечення приватного позову, є незаконним і має бути скасоване судом, який розглядає справу про банкрутство.

Важливо: визначальним критерієм для вирішення питання про скасування арешту в процедурі банкрутства є правова природа інтересу, який він покликаний захищати.

