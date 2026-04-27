ВС разъяснил, когда хозяйственный суд может отменять аресты по делам о банкротстве

Хозяйственный суд может отменять обременения, наложенные судами других юрисдикций, если они направлены на защиту частных интересов третьих лиц.

При выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям хозяйственные суды учитывают выводы по применению норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда. В сфере банкротства это приобретает особое значение, поскольку выводы Верховного Суда дают часть ответов на множество правовых вопросов, возникающих при применении норм права.

Ряд норм Закона о банкротстве являются тождественными или подобными нормам КУзПБ (Кодекса Украины по процедурам банкротства). Именно поэтому судебная практика применения Закона о банкротстве будет полезной и при применении соответствующей нормы КУзПБ.

«Судебно-юридическая газета» продолжает рассматривать Топ-5 кейсов ВС по делам, касающимся банкротства. Ознакомимся с постановлением Верховного Суда от 16 октября 2018 года по делу № Б-50/112-09. Изложенный в нем правовой вывод относительно снятия арестов важен для понимания современного механизма, предусмотренного абзацем восьмым части первой статьи 59 КУзПБ.

Может ли судья хозяйственного суда снять арест, наложенный судами других юрисдикций?

Правовой режим ликвидационной процедуры в делах о банкротстве предусматривает консолидацию всех активов должника в ликвидационной массе с целью пропорционального удовлетворения требований кредиторов. Согласно статье 59 Кодекса Украины по процедурам банкротства, со дня признания должника банкротом подлежат отмене все аресты и другие ограничения по распоряжению его имуществом.

Указанное положение по своему содержанию аналогично нормам статьи 23 предыдущего Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Учитывая нормативную преемственность правового регулирования, правовые выводы Верховного Суда, сформулированные в деле № Б-50/112-09, сохраняют актуальность.

Со дня принятия постановления о признании должника банкротом отменяются все аресты и ограничения, а наложение новых — запрещается. То есть открытие ликвидационной процедуры автоматически вводит особый режим для активов должника. Однако возникает вопрос, может ли судья хозяйственного суда снять арест, наложенный в другом производстве?

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в своей практике сформировал подход к применению статьи 59 Кодекса Украины по процедурам банкротства, разграничив виды арестов в зависимости от характера правового интереса, который они защищают.

Аресты, обеспечивающие частноправовой интерес

Речь идет об ограничениях, наложенных судами в гражданском или хозяйственном процессе с целью обеспечения иска или взыскания задолженности в пользу отдельного кредитора. В таких случаях хозяйственный суд в рамках процедуры банкротства имеет полномочия отменить соответствующие аресты, поскольку механизм банкротства предусматривает коллективное и пропорциональное удовлетворение требований всех кредиторов, что имеет приоритет над индивидуальным обеспечением интересов отдельных лиц.

Аресты, связанные с публичным интересом

Иной правовой режим применяется к ограничениям, наложенным в публично-правовых производствах, в частности в уголовном процессе с целью сохранения вещественных доказательств или обеспечения уголовного производства. Такие аресты не подлежат автоматической отмене хозяйственным судом в рамках процедуры банкротства. Их снятие возможно исключительно в порядке, предусмотренном специальным процессуальным законодательством, в частности в соответствии со статьей 174 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Абзац восьмой ч. 1 ст. 59 КУзПБ также содержит превентивную норму. В частности, наложение новых арестов после открытия ликвидационной процедуры не допускается. Любое новое обременение, наложенное после этой даты для обеспечения частного иска, является незаконным и должно быть отменено судом, рассматривающим дело о банкротстве.

Важно: определяющим критерием для решения вопроса об отмене ареста в процедуре банкротства является правовая природа интереса, который он призван защищать.

