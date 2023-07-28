Електронний суд: роз’яснення щодо квитанції про доставку документів користувачу

Квитанція про доставку документів містить низку важливих елементів.

У Електронному суді оприлюднили роз’яснення щодо того, які елементи містить квитанції про доставку документів користувачу. Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронного суду.

Після відправки документів стороні(ам) судового процесу підсистема Електронний суд в автоматичному режимі формує документ – «Квитанція про доставку документів користувачу» у форматі pdf та додає його як вкладення до заяви/клопотання. Всі документи, приєднані до заяви/клопотання разом з квитанцією про доставку документів, на останньому кроці підписуються КЕП користувача та направляються до суду.

Квитанція про доставку документів містить наступні елементи:

Порядковий номер згенерований автоматично системою Електронний кабінет. Дату та час доставки – зазначається час коли відправник (пункт 4) надіслав документи та вони стали доступні отримувачу (пункт 3) в кабінеті Електронний суд в розділі «Документи сторін». Кому доставлено – вказано тип суб'єкта правових відносин його РНОКПП/ЄДРПОУ та П.І.Б. чи назву отримувача. Від кого доставлено – вказано тип суб'єкта правових відносин РНОКПП та П.І.Б. відправника. Перелік (опис) документів що надіслані – розміщено повний перелік документів приєднаних до заяви з вказанням назви файлів та їх ідентифікатора в системі і відповідними файлами підпису відправника (пункт 4). Для документів формату pdf додатково вказано кількість сторінок у файлі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.