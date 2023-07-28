Электронный суд: разъяснение по квитанции о доставке документов пользователю

Квитанция о доставке документов включает в себя ряд важных элементов.

В Электронном суде обнародовали разъяснения о том, какие элементы содержат квитанция о доставке документов пользователю. Об этом говорится на Facebook-странице Электронного суда.

После отправки документов стороне(ам) судебного процесса подсистема Электронный суд в автоматическом режиме формирует документ – «Квитанция о доставке документов пользователю» в формате pdf и добавляет его в качестве вложения в заявление/ходатайство. Все документы, присоединенные к заявлению/ходатайству вместе с квитанцией о доставке документов, на последнем шаге подписываются КЭП пользователя и направляются в суд.

Квитанция о доставке документов содержит следующие элементы:

Порядковый номер сгенерирован автоматически системой Электронный кабинет. Дата и время доставки – указывается время, когда отправитель (пункт 4) направил документы и они стали доступны получателю (пункт 3) в кабинете Электронный суд в разделе «Документы сторон». Кому доставлен – указан тип субъекта правовых отношений его РНОКПП/ЕГРПОУ и Ф.И.О. или название получателя. От кого доставлен – указан тип субъекта правовых отношений РНОКПП и Ф.И.О. отправителя. Перечень (описание) присланных документов – размещен полный перечень документов присоединенных к заявлению с указанием названия файлов и их идентификатора в системе и соответствующими файлами подписи отправителя (пункт 4). Для документов формата PDF дополнительно указано количество страниц в файле.

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