ВАКС шукає низку фахівців: відкрито 4 вакансії

Резюме кандидатів необхідно відправити до 25 жовтня цього року.

У апараті Вищого антикорупційного суду відкрито кілька вакансій, а саме:

секретар судового засідання (2 посади) у першій інстанції ВАКС; головний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; помічник судді (перша інстанція ВАКС).

Бажаючих запрошують надсилати резюме на електронну пошту: [email protected]. У темі листа необхідно вказати назву вакансії.

Резюме очікуються до 25 жовтня 2023 року.

Після вивчення резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам.

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