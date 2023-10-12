ВАКС шукає низку фахівців: відкрито 4 вакансії

У апараті Вищого антикорупційного суду відкрито кілька вакансій, а саме:
- секретар судового засідання (2 посади) у першій інстанції ВАКС;
- головний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян;
- головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції;
- помічник судді (перша інстанція ВАКС).
Бажаючих запрошують надсилати резюме на електронну пошту: [email protected]. У темі листа необхідно вказати назву вакансії.
Резюме очікуються до 25 жовтня 2023 року.
Після вивчення резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам.
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