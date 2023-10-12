ВАКС ищет ряд специалистов: открыто 4 вакансии

Резюме кандидатов необходимо отправить до 25 октября этого года.

В аппарате Высшего антикоррупционного суда открыто несколько вакансий, а именно:

секретарь судебного заседания (2 должности) в первой инстанции ВАКС; главный специалист по вопросам доступа к публичной информации и рассмотрения обращений граждан; главный специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции; помощник судьи (первая инстанция ВАКС).

Желающих приглашают присылать резюме на электронную почту: [email protected]. В теме письма необходимо указать название вакансии.

Резюме ожидаются до 25 октября 2023 года.

После изучения резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным участникам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.