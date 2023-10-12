ВАКС ищет ряд специалистов: открыто 4 вакансии

В аппарате Высшего антикоррупционного суда открыто несколько вакансий, а именно:
- секретарь судебного заседания (2 должности) в первой инстанции ВАКС;
- главный специалист по вопросам доступа к публичной информации и рассмотрения обращений граждан;
- главный специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции;
- помощник судьи (первая инстанция ВАКС).
Желающих приглашают присылать резюме на электронную почту: [email protected]. В теме письма необходимо указать название вакансии.
Резюме ожидаются до 25 октября 2023 года.
После изучения резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным участникам.
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