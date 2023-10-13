Кабмин утвердил в новой редакции Правила предоставления услуг почтовой связи: изменились ли правила вручения судебных повесток

Что изменилось в правилах вручения судебных повесток.

Кабмин постановлением от 10 октября 2023 г. №1071 утвердил в новой редакции Правила предоставления услуг почтовой связи.

По поводу судебных повесток документ почти не изменил их правила вручения.

Так, почтовые карточки, письма с пометкой «Вручить лично», рекомендованные (регистрированные) письма с пометкой «Судебная повестка» принимаются для пересылки только с уведомлением об их вручении согласно законодательству.

Рекомендуемые письма с пометкой «Судебная повестка», адресованные физическим лицам, при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю), а в случае его отсутствия — любому из совершеннолетних членов его семьи, проживающему вместе с адресатом (получателем) ). В случае отсутствия адресата (получателя), любого из совершеннолетних членов его семьи по указанному на рекомендованном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой «Судебная повестка».

Если в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат (получатель) не явился для получения заказного (регистрированного) письма с пометкой «Судебная повестка», работник объекта почтовой связи делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу », которая удостоверяется подписью с проставлением отпечатка почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо в суд.

Рекомендованные почтовые отправления с пометкой «Судебная повестка», адресованные юридическим лицам, при доставке по указанному адресу вручаются представителю юридического лица, уполномоченному на получение почтовых отправлений, под роспись. В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на рекомендованном письме адресу работник объекта почтовой связи делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», которая удостоверяется его подписью с проставлением отпечатка почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи. не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо в суд.

Почтовые отправления с пометкой «Вручить лично», адресованные физическим лицам, подлежат вручению лично адресатам или лицам, уполномоченным ими на это в установленном порядке. Вручение указанных почтовых отправлений, а также рекомендованных писем с пометкой «Судебная повестка», адресованных должностным и должностным лицам органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций или по месту работы физических лиц осуществляется в порядке, определенном в таких органах, предприятиях, учреждениях.

В случае, когда адресат (получатель) отказывается заверить своей подписью факт отказа от получения заказного письма с пометкой «Судебная повестка», работник объекта почтовой связи делает отметку «Адресат отказался» и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его в суд.

В случае отказа адресата (получателя) (представителя юридического лица, уполномоченного на получение почты) от получения заказного письма с пометкой «Судебная повестка» работник объекта почтовой связи делает на нем отметку «Адресат отказался» способом и в соответствии с порядком, установленного оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его в суд.

Автор: Наталья Мамченко

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