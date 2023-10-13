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Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

Дело о защите исторического ареала Львова с целью обеспечения единства практики передано на рассмотрение Судебной палаты КАС ВС

По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

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Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Сбежал из воинской части и не выходил на связь двое суток: на Львовщине судили солдата

07:50, 13 октября 2023
Суд назначил ему наказание в размере 17 000 гривен штрафа.
Сбежал из воинской части и не выходил на связь двое суток: на Львовщине судили солдата
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Сколевский районный суд Львовской области назначил наказание солдату, который сбежал из воинской части и не выходил на связь двое суток. Об этом пишет zaxid.net.

Как стало известно, 22 августа 2023 командир роты во время проверки личного состава заметил отсутствие военного. Солдата разыскивали возле пункта дислокации подразделения, в ближних населенных пунктах, по адресу жительства жены и родителей. Однако военного не обнаружили, его мобильный телефон был выключен.

Солдат самостоятельно вернулся на службу через два дня – 24 августа. В отношении него было проведено служебное расследование и составлены материалы об админправонарушении из-за побега с места службы.

Во время рассмотрения дела военный признал свою вину. Причина того, почему он покинул место службы, неизвестна.

Мужчине назначили наказание в размере 17 тысяч гривен штрафа. На постановление еще может быть подана апелляция.

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