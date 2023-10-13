Сбежал из воинской части и не выходил на связь двое суток: на Львовщине судили солдата

Суд назначил ему наказание в размере 17 000 гривен штрафа.

Сколевский районный суд Львовской области назначил наказание солдату, который сбежал из воинской части и не выходил на связь двое суток. Об этом пишет zaxid.net.

Как стало известно, 22 августа 2023 командир роты во время проверки личного состава заметил отсутствие военного. Солдата разыскивали возле пункта дислокации подразделения, в ближних населенных пунктах, по адресу жительства жены и родителей. Однако военного не обнаружили, его мобильный телефон был выключен.

Солдат самостоятельно вернулся на службу через два дня – 24 августа. В отношении него было проведено служебное расследование и составлены материалы об админправонарушении из-за побега с места службы.

Во время рассмотрения дела военный признал свою вину. Причина того, почему он покинул место службы, неизвестна.

Мужчине назначили наказание в размере 17 тысяч гривен штрафа. На постановление еще может быть подана апелляция.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.