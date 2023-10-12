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Google продолжает транслировать российскую пропаганду на Android – Bloomberg

18:42, 12 октября 2023
Один из сервисов Google до сих пор продолжает распространять российскую пропаганду, пользователям Android.
Google продолжает транслировать российскую пропаганду на Android – Bloomberg
Источник фото: admitad.com
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Компания Google заявляет, что с момента вторжения в Украину в 2022 году приложила немало усилий, чтобы помешать путинскому режиму использовать ее сервисы для распространения дезинформации. Однако широко используемый сервис для Android под названием Discover продолжает служить российской аудитории для распространения кремлевской пропаганды, – сообщает Bloomberg.

Discover появляется в виде ленты контента в браузере Chrome на устройствах Android. Гороскопы могут быть смешаны с обзорами видеоигр и новостями, причем все они выглядят одинаково: большая картинка и мелким шрифтом источник. Однако многие сайты, которые здесь появляются, имеют целью не только банальное отвлечение внимания.

В сентябре Google насчитывал более 200 000 ежедневных переходов на пропагандистское медиа «Царьграда», которым руководит Константин Малофеев, российский бизнесмен и союзник кремля, против которого США и Евросоюз ввели санкции за его роль в разжигании пророссийского насилия в Украине задолго до полномасштабного вторжения.

В Discover регулярно появляются и другие прокремлевские СМИ.

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