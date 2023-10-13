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В Тернопольской области наказали злоумышленника, который обокрал церковь и священника

07:17, 13 октября 2023
Суд приговорил мужчину к 5 годам тюрьмы.
В Тернопольской области наказали злоумышленника, который обокрал церковь и священника
Фото: полиция Тернопольской области
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В Тернопольской области наказали злоумышленника, который обворовывал церкви. Об этом пишет zaxid.net.

Правоохранители установили, что житель Хмельниччины обокрал сначала римо-католический костел, а затем церковь ПЦУ в Скалатской общине. Позже он ворвался в дом священнослужителя. В целом вору удалось похитить более 30 тысяч гривен.

В ходе досудебного следствия выяснилось, что в Скалатскую общину обвиняемый прибыл утром 22 июля. Около обеда мужчина зашел на территорию костела Римо-католического прихода Святого Станислава в с. Колодиевка. Он убедился, что за ним никто не наблюдает и повредил боковую деревянную дверь храма. Затем зашел внутрь и тайно похитил деньги – 450 грн, которые были собраны в качестве пожертвований прихожан, после чего покинул костел.

Через месяц мужчина снова приехал в Скалат и снова обокрал церковь. Однако уже его внимание теперь привлек храм Всех Святых ПЦУ, расположенный на ул. Черновола в городе Скалат. Вор открыл боковую дверь церкви, которая не была закрыта на замок и проник в помещение проборства.

Далее обвиняемый с помощью ключей от входной двери, взятой в помещении указанного духовного центра, открыл входную дверь одной из комнаты, расположенной на втором этаже, в которой проживает сын настоятеля церкви. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, тайно похитил оттуда 10 тыс. гривен и 400 британских фунтов, после чего скрылся.

Кроме этого, 19 августа мужчина снова проник в проборство церкви ПЦУ, где проживает настоятель храма, и из комнаты похитил 1500 гривен.

В суде обвиняемый свою вину признал. Суд приговорил его к 5 годам тюрьмы.

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