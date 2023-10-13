На Тернопільщині покарали зловмисника, який обікрав церкву та священника

Суд засудив чоловіка до 5 років в’язниці.

Фото: поліція Тернопільської області

На Тернопільщині покарали зловмисника, який обкрадав церкви. Про це пише zaxid.net.

Правоохоронці встановили, що житель Хмельниччини обікрав спочатку римо-католицький костел, а потім церкву ПЦУ в Скалатській громаді. Пізніше він вдерся до будинку священослужителя. Загалом злодію вдалося викрасти понад 30 тисяч гривень.

Під час досудового слідства з’ясувалося, що до Скалатської громади обвинувачений прибув 22 липня вранці. Близько обіду чоловік зайшов на територію костелу Римо-католицької парафії Святого Станіслава, що в с. Колодіївка. Він переконався, що за ним ніхто не спостерігає і пошкодив бокові дерев’яні двері храму. Потім зайшов в середину і таємно викрав гроші – 450 грн, які були зібрані як пожертви парафіян, після чого покинув костел.

Через місяць чоловік знову приїхав до Скалата і знову обікрав церкву. Проте вже його увагу тепер привернув храм Всіх Святих ПЦУ, що розташований на вул. Чорновола в місті Скалат. Злодій відчинив бокові двері церкви, які не були закриті на замок і проник в приміщення проборства.

Далі обвинувачений за допомогою ключів від вхідних дверей, які взяв в приміщенні вказаного духовного центру, відкрив вхідні двері однієї із кімнати, розташованої на другому поверсі, в якій проживає син настоятеля церкви. Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, таємно викрав звідти 10 тис. гривень та 400 британських фунтів, після чого втік.

Крім цього, 19 серпня чоловік знову проник в проборство церкви ПЦУ, де проживає настоятель храму, і з кімнати викрав 1500 гривень.

В суді обвинувачений свою провину визнав. Суд засудив його до 5 років в’язниці.

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