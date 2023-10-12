АМКУ затвердив порядок врегулювання справ про монопольне становище на ринку

АМКУ удосконалив процедуру врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання та зловживання монопольним становищем на ринку.

На засіданні у четвер, 12 жовтня, Антимонопольний комітет України схвалив проєкт розпорядження «Про затвердження Порядку врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання та зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку». Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Цей документ був розроблений з метою виконання положень Закону України від 09.08.2023 № 3295-ІХ, який передбачає перший етап реформи Антимонопольного комітету України.

Зазначений порядок врегулювання у справах є ефективним інструментом, спрямованим на прискорення розслідування серйозних порушень конкурентного законодавства. Він дозволяє зекономити ресурси конкурентних відомств, необхідні для проведення розслідувань у таких справах. Суть процедури полягає в співпраці суб'єкта господарювання з Антимонопольним комітетом, при цьому суб'єкт визнає факт порушення конкурентного законодавства, припиняє таке порушення та усуває його причини та наслідки в обмін на зменшення розміру штрафу на 15%.

Процедура врегулювання може бути використана у справах, пов'язаних з антиконкурентними узгодженими діями та зловживанням монопольним становищем, за винятком випадків спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів і тендерів.

Проте слід зауважити, що процедура врегулювання має певні обмеження і не застосовується в тих випадках, коли:

антиконкурентні узгоджені дії або зловживання монопольним становищем не можуть бути припинені, а їхні причини та наслідки не можуть бути усунуті діями відповідача;

справа за ознаками вчинення відповідачем антиконкурентних узгоджених дій чи зловживання монопольним становищем розпочата протягом п'яти років з дня прийняття рішення про притягнення його до відповідальності за інше порушення тієї ж правової кваліфікації.

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