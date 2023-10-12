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АМКУ утвердил порядок урегулирования дел о монопольном положении на рынке

17:54, 12 октября 2023
АМКУ усовершенствовал процедуру урегулирования по делам об антиконкурентных согласованных действиях субъектов хозяйствования и злоупотреблениях монопольным положением на рынке.
АМКУ утвердил порядок урегулирования дел о монопольном положении на рынке
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На заседании в четверг, 12 октября, Антимонопольный комитет Украины одобрил проект распоряжения «Об утверждении Порядка урегулирования по делам об антиконкурентных согласованных действиях субъектов хозяйствования и злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке». Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

Этот документ был разработан с целью выполнения положений Закона Украины от 09.08.2023 № 3295-ІХ, который предусматривает первый этап реформы Антимонопольного комитета Украины.

Указанный порядок урегулирования по делам является эффективным инструментом, направленным на ускорение расследования серьезных нарушений конкурентного законодательства. Он позволяет сэкономить ресурсы конкурентных ведомств, необходимые для проведения расследований по таким делам. Суть процедуры заключается в сотрудничестве субъекта хозяйствования с Антимонопольным комитетом, при этом субъект признает факт нарушения конкурентного законодательства, прекращает такое нарушение и устраняет его причины и последствия в обмен на уменьшение размера штрафа на 15%.

Процедура урегулирования может быть использована в делах, связанных с антиконкурентными согласованными действиями и злоупотреблением монопольным положением, за исключением случаев искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов и тендеров.

Однако следует заметить, что процедура урегулирования имеет определенные ограничения и не применяется в тех случаях, когда:

- антиконкурентные согласованные действия или злоупотребление монопольным положением не могут быть прекращены, а их причины и последствия не могут быть устранены действиями ответчика;

- дело по признакам совершения ответчиком антиконкурентных согласованных действий или злоупотребления монопольным положением начато в течение пяти лет со дня принятия решения о привлечении его к ответственности за другое нарушение той же правовой квалификации.

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