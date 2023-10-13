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Втік з військової частини і не виходив на зв'язок дві доби: на Львівщині судили солдата

07:50, 13 жовтня 2023
Суд призначив йому покарання у вигляді 17 000 гривень штрафу.
Втік з військової частини і не виходив на зв'язок дві доби: на Львівщині судили солдата
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Сколівський районний суд Львівської області призначив покарання солдату, який втік з військової частини і не виходив на зв'язок дві доби. Про це пише zaxid.net.

Як стало відомо, 22 серпня 2023 року командир роти під час перевірки особового складу помітив відсутність військового. Солдата розшукували біля пункту дислокації підрозділу, у ближніх населених пунктах, за адресою проживання дружини та батьків. Однак військового не знайшли, його мобільний телефон був вимкненим.

Солдат самостійно повернувся на службу через два дні – 24 серпня. Щодо нього було проведене службове розслідування і складено матеріали про адмінправопорушення через втечу з місця служби.

Під час розгляду справи військовий визнав свою провину. Причина того, чому він покинув місце служби, невідома.

Чоловікові призначили покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

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