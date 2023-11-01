Навантаження на Київський апеляційний суд залишається одним із найвищих серед апеляційних судів України

Станом на 1 листопада гранична чисельність суддів Київського апеляційного суду становить 145 посад.

30 жовтня на сайті Ради суддів України були опубліковані оновлені дані щодо орієнтовної нормативної чисельності суддів апеляційних (загальних) судів за даними статистичної звітності за 9 місяців 2023 року.

Так, станом на 1 листопада 2023 року гранична чисельність суддів Київського апеляційного суду становить 145 посад, повідомляє пресслужба суду.

Фактично ж у Київському апеляційному суді працює 77 суддів, з яких 1 суддя відряджений до Вищої ради правосуддя, 1 суддя відряджений до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 1 суддя не здійснює правосуддя у зв’язку із мобілізацією до Збройних Сил України.

З оприлюднених даних убачається, що впродовж січня-вересня 2023 року до Київського апеляційного суду надійшло 60 049 справ і матеріалів усіх категорій.

Така кількість справ надійшла на розгляд 74 суддів. Нормативний час, необхідний для розгляду такої кількості справ і матеріалів, складає 226 356 годин.

Як зазначає пресслужба суду, статистичні дані з надходження справ на розгляд Київського апеляційного суду свідчать про те, що судді працюють в умовах надмірного навантаження.

Надмірне навантаження на суддів Київського апеляційного суду очевидно негативно впливає і на строки розгляду справ апеляційним судом, і на терміни виготовлення повних текстів судових рішень.

Кількість справ і матеріалів, які перебувають в провадженні суду, зумовлює і рівень навантаження на апарат цього суду щодо проведення судових засідань, опрацювання поданих заяв і клопотань, виготовлення проєктів процесуальних документів, запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом справи, виготовлення і направлення кореспонденції у справах, надання відповідей на запити про рух справи, опрацювання запитів на доступ до публічної інформації та адвокатських запитів, щоденне забезпечення доступу представників засобів масової інформації до судових засідань та інформації про судові процеси і прийняті судом рішення, що зумовлені великою кількістю резонансних справ тощо.

В суді повідомили, що постійно зростає рівень навантаження з ведення діловодства, роботи бухгалтерської служби, виконання статистичної та аналітичної роботи, забезпечення роботи автоматизованої системи документообігу та впровадження інформаційних технологій, забезпечення розгляду звернень, організації матеріально-технічного та господарського забезпечення діяльності суду, функціонування систем життєзабезпечення суду, роботи архіву суду.

Правосуддя є однією з фундаментальних складових державної системи, яка забезпечує рівноправність, справедливість та права громадян. Україна, як демократична держава, зобов’язана гарантувати кожному доступ до правосуддя, забезпечуючи справедливе та ефективне судочинство.

Київський апеляційний суд продовжує здійснювати правосуддя та забезпечує право на справедливий суд навіть в умовах надмірного навантаження та неповного штату суддів, очікуючи вирішення проблеми надмірного навантаження на суддів шляхом заміщення вакантних посад суддів, відібраних Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на відкритому конкурсі.

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