Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказал позицию по делу командира, получившего предупреждение из-за совершения подчиненными-военнослужащими УСБУ нападения на пограничников

Верховный Суд согласился с заключением апелляционного суда о том, что за совершение подчиненными истца военнослужащими районного отдела УСБУ противоправного нападения на военнослужащих пограничной службы ответственность несет также их командир.

Опубликованы изменения в Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам

В период прохождения службы, который дает право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, прокурорам засчитывается время прохождения службы на должностях в органах полиции с присвоением специальных званий полицейским.

Верховный Суд: призывник и военнообязанный – это разные категории граждан в сфере военного учета

Призывники могут получить отсрочку от срочной службы, военнообязанные – от службы по призыву во время мобилизации, - Верховный Суд рассмотрел дело студента, который хотел выехать за границу.

Решения украинских судов должны восприниматься во всем цивилизованном мире как справедливые – председатель Верховного Суда

Станислав Кравченко попросил украинских судей соблюдать высокие стандарты правосудия.

ВККС утвердила программу экзамена для конкурса на должности судей апелляционных судов

Стало известно, из чего будет состоять экзамен в апелляционные суды.

  1. Суд инфо

Нагрузка на Киевский апелляционный суд остается одной из самых высоких среди апелляционных судов Украины

14:57, 1 ноября 2023
По состоянию на 1 ноября предельная численность судей Киевского апелляционного суда составляет 145 должностей.
Нагрузка на Киевский апелляционный суд остается одной из самых высоких среди апелляционных судов Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

30 жовтня на сайті Ради суддів України були опубліковані оновлені дані щодо орієнтовної нормативної чисельності суддів апеляційних (загальних) судів за даними статистичної звітності за 9 місяців 2023 року.

Так, станом на 1 листопада 2023 року гранична чисельність суддів Київського апеляційного суду становить 145 посад, повідомляє пресслужба суду. 

Фактично ж у Київському апеляційному суді працює 77 суддів, з яких 1 суддя відряджений до Вищої ради правосуддя, 1 суддя відряджений до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 1 суддя не здійснює правосуддя у зв’язку із мобілізацією до Збройних Сил України.

З оприлюднених даних убачається, що впродовж січня-вересня 2023 року до Київського апеляційного суду надійшло 60 049 справ і матеріалів усіх категорій.

Така кількість справ надійшла на розгляд 74 суддів. Нормативний час, необхідний для розгляду такої кількості справ і матеріалів, складає 226 356 годин.

Як зазначає пресслужба суду, статистичні дані з надходження справ на розгляд Київського апеляційного суду свідчать про те, що судді працюють в умовах надмірного навантаження.

Надмірне навантаження на суддів Київського апеляційного суду очевидно негативно впливає і на строки розгляду справ апеляційним судом, і на терміни виготовлення повних текстів судових рішень.

Кількість справ і матеріалів, які перебувають в провадженні суду, зумовлює і рівень навантаження на апарат цього суду щодо проведення судових засідань, опрацювання поданих заяв і клопотань, виготовлення проєктів процесуальних документів, запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом справи, виготовлення і направлення кореспонденції у справах, надання відповідей на запити про рух справи, опрацювання запитів на доступ до публічної інформації та адвокатських запитів, щоденне забезпечення доступу представників засобів масової інформації до судових засідань та інформації про судові процеси і прийняті судом рішення, що зумовлені великою кількістю резонансних справ тощо.

В суді повідомили, що постійно зростає рівень навантаження з ведення діловодства, роботи бухгалтерської служби, виконання статистичної та аналітичної роботи, забезпечення роботи автоматизованої системи документообігу та впровадження інформаційних технологій, забезпечення розгляду звернень, організації матеріально-технічного та господарського забезпечення діяльності суду, функціонування систем життєзабезпечення суду, роботи архіву суду.

Правосуддя є однією з фундаментальних складових державної системи, яка забезпечує рівноправність, справедливість та права громадян. Україна, як демократична держава, зобов’язана гарантувати кожному доступ до правосуддя, забезпечуючи справедливе та ефективне судочинство.

Київський апеляційний суд продовжує здійснювати правосуддя та забезпечує право на справедливий суд навіть в умовах надмірного навантаження та неповного штату суддів, очікуючи вирішення проблеми надмірного навантаження на суддів шляхом заміщення вакантних посад суддів, відібраних Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на відкритому конкурсі.

Нет описания.

 

Нет описания.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео