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  1. Суд інфо

Дмитра Мірошниченка призначать на посаду судді Господарського суду Закарпатської області

11:19, 20 лютого 2024
ВРП внесе Президентові України подання про призначення судді.
Дмитра Мірошниченка призначать на посаду судді Господарського суду Закарпатської області
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У вівторок, 20 лютого, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президентові України Володимиру Зеленському про призначення Дмитра Мірошниченка на посаду судді Господарського суду Закарпатської області.

Про це повідомили у ВРП.

Як зазначається, під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидата, що свідчили б про невідповідність кандидата критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендації Комісії ВРП не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду.

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