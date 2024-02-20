Дмитрия Мирошниченко назначат на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области

ВСП внесет Президенту Украины представление о назначении судьи.

Во вторник, 20 февраля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Дмитрия Мирошниченко на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области.

Об этом сообщили в ВСП.

Как отмечается, во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидата, что свидетельствовали бы о несоответствии кандидата критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендации Комиссии ВСП не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судьи на должность.

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