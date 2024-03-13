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  1. Суд інфо

ВРП внесла подання про звільнення з посади судді Купіна, який обвинувачується у співпраці з окупантами

20:29, 13 березня 2024
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Балаклійського районного суду Харківської області до дисциплінарної відповідальності.
ВРП внесла подання про звільнення з посади судді Купіна, який обвинувачується у співпраці з окупантами
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Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Балаклійського районного суду Харківської області Купіна В.В до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Як повідомили у ВРП, рішення було ухвалене 13 березня.

Наразі здійснюється судове провадження на підставі обвинувального акта за обвинуваченням судді у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України.

«Докази, які містять матеріали дисциплінарної справи свідчать, що після окупації міста Балаклія суддя та голова Балаклійського районного суду Харківської області Купін В.В. добровільно перейшов на бік ворога, погодився співпрацювати з представниками збройних сил російської федерації, надавати їм допомогу в підривній діяльності проти України, виконувати незаконні завдання щодо становлення окупаційної влади. Він зайняв посаду «исполняющего обязанности заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» у незаконному самопроголошеному органі влади під назвою «временная гражданская администрация Харьковской области», та приступив до виконання обов’язків», - пишуть у Вищій раді правосуддя.

У ВРП зазначають, що Друга Дисциплінарна палата дійшла висновку, що дисциплінарний проступок судді характеризується особливою тяжкістю, оскільки посягає на основоположні цінності, на яких ґрунтується судова система та які є важливими для кожної держави загалом.

«Наслідком таких дій є підрив авторитету правосуддя та суспільної довіри до суду», - наголошують у Раді.

В ВРП вважають, що дисциплінарним стягненням, пропорційним вчиненому дисциплінарному проступку, передбаченому пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», може бути лише застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

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