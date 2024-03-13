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ВСП внес представление об увольнении с должности судьи Купина, который обвиняется в сотрудничестве с оккупантами

20:29, 13 марта 2024
Высший совет правосудия приняла решение о привлечении судьи Балаклейского районного суда Харьковской области к дисциплинарной ответственности.
ВСП внес представление об увольнении с должности судьи Купина, который обвиняется в сотрудничестве с оккупантами
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Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Купина В.В к дисциплинарной ответственности и применению к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

Как сообщили в ВСП, решение было принято 13 марта.

В настоящее время осуществляется судебное производство на основании обвинительного акта по обвинению судьи в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

«Доказательства, которые содержат материалы дисциплинарного дела, свидетельствуют, что после оккупации города Балаклея судья и председатель Балаклейского районного суда Харьковской области Купин В.В. добровольно перешел на сторону врага, согласился сотрудничать с представителями вооруженных сил российской федерации, оказывать им помощь в подрывной деятельности против Украины, выполнять незаконные задания по становлению оккупационных властей. Он вступил в должность «исполняющего обязанности заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» в незаконном самопровозглашенном органе власти под названием «временная гражданская администрация Харьковской области», и приступил к выполнению обязанностей», - пишут в Высшем совете правосудия.

В ВСП отмечают, что Вторая Дисциплинарная палата пришла к выводу, что дисциплинарный проступок судьи характеризуется особой тяжестью, поскольку посягает на основополагающие ценности, на которых основывается судебная система и которые важны для каждого государства в целом.

«Последствием таких действий является подрыв авторитета правосудия и общественного доверия к суду», - подчеркивают в Совете.

В ВСП считают, что дисциплинарным взысканием, пропорциональным совершенному дисциплинарному проступку, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», может быть только применение к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности.

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