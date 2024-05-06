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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Херсонського міського суду

17:25, 6 травня 2024
Розгляд питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) 1 судді для здійснення правосуддя до Херсонського міського суду Херсонської області відбудеться 29 травня.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Херсонського міського суду
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила до розгляду питання про відрядження суддів до Херсонського міського суду Херсонської області.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Інформуємо, що до розгляду на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Херсонського міського суду Херсонської області 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 29 травня 2024 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).     

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою (можна завантажити за посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

  • поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
  • електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

  • з понеділка до четверга з 08:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
  • у п’ятницю з 08:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

Судді, які бажають надіслати документи електронною поштою, повинні направити на електронну адресу Комісії згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу (підписані кваліфікованим електронним підписом).

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