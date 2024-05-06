Фон дер Ляєн розраховує, що Китай вплине на росію щодо її ядерних загроз

Глава Єврокомісії заявила, що Сі Цзіньпін відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних загроз росії.

Фото: mfa.gov.cn

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розраховує, що Китай скористається своїм впливом на росію, щоб припинити її безвідповідальну ядерну риторику. Про це вона сказала за підсумками зустрічі у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і головою Китаю Сі Цзіньпіном, передає Tagesschau.

Вона зазначила, що Сі відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних загроз росії.

«Я впевнена, що президент Сі продовжуватиме робити це на тлі триваючих ядерних загроз», — додала вона.

За словами фон дер Ляєн, Китай також має продовжувати свої зусилля щодо «запобігання постачанню до росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою». Це, зазначила глава Єврокомісії, також важливо для відносин між ЄС і Китаєм.

Додамо, Фон дер Ляєн і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні на зустрічі у Парижі.

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