Фон дер Ляен рассчитывает, что Китай повлияет на россию по поводу ее ядерных угроз

Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин сыграл немаловажную роль в деэскалации безответственных ядерных угроз россии.

Фото: mfa.gov.cn

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС рассчитывает, что Китай воспользуется своим влиянием на россию, чтобы прекратить ее безответственную ядерную риторику. Об этом она сказала по итогам встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Китая Си Цзиньпином, передает Tagesschau.

Она отметила, что Си сыграл немаловажную роль в деэскалации безответственных ядерных угроз россии.

«Я уверена, что президент Си будет продолжать делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз», - добавила она.

По словам фон дер Ляен, Китай также должен продолжать свои усилия по «предотвращению поставок в россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя». Это, отметила глава Еврокомиссии, также важно для отношений между ЕС и Китаем.

Добавим, Фон дер Ляйен и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине на встрече в Париже.

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