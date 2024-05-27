Новопризначений суддя КСУ Сергій Різник складе присягу 28 травня

Урочиста церемонія складення присяги відбудеться на спеціальному пленарному засіданні КСУ.

У вівторок, 28 травня, складе присягу суддя Конституційного Суду України Сергій Різник.

Урочиста церемонія складення присяги відбудеться на спеціальному пленарному засіданні КСУ. Про це повідомили у відділі комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Сергій Різник – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник Голови Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.

23 травня Сергія Різника, який успішно пройшов оцінювання Дорадчою групою експертів, Верховна Рада України призначила суддею Конституційного Суду України відповідно до Постанови № 3746–ІХ. Більш детально можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети».

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