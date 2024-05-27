Новоназначенный судья КСУ Сергей Ризнык примет присягу 28 мая

Торжественная церемония принесения присяги состоится на специальном пленарном заседании КСУ.

Во вторник, 28 мая, примет присягу судья Конституционного Суда Украины Сергей Ризнык.

Торжественная церемония принесения присяги состоится на специальном пленарном заседании КСУ. Об этом сообщили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Сергей Ризнык – доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права, проректор по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского национального университета имени Ивана Франко, заместитель Председателя Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины.

23 мая Сергея Ризныка, успешно прошедшего оценивание Совещательной группой экспертов, Верховная Рада Украины назначила судьей Конституционного Суда Украины в соответствии с Постановлением № 3746-IX. Более подробно можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты».

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