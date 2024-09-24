Обрано голову Кременецького райсуду Тернопільської області

Суд очолила Наталія Шульгач.

У Кременецькому районному суді Тернопільської області відбулися збори суддів, на порядок денний якого було винесено питання про обрання голову суду. Про це повідомляє судова установа.

За результатами таємного голосування збори суддів головою Кременецького райсуду обрано Шульгач Наталію Миколаївну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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