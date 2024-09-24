Избран председатель Кременецкого райсуда Тернопольской области

Суд возглавила Наталья Шульгач.

В Кременецком районном суде Тернопольской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает судебное учреждение.

По результатам тайного голосования собрания судей председателем Кременецкого райсуда избрана Шульгач Наталья Николаевна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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