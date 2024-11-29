Обрано керівництво Кіровоградського окружного адміністративного суду

Головою суду обрали Костянтина Притулу, а заступником голови — Юрія Пасічника.

У Кіровоградському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів, на яких розглянуто питання обрання голови судової установи.

Так, за результатими таємного голосування обрано з 29 листопада 2024 року головою суду Притулу Костянтина Миколайовича.

Заступником голови Кіровоградського окружного адміністративного суду за результатими таємного голосування обрано з 7 лютого 2023 року Пасічника Юрія Павловича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду та заступник голови суду обираються на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.