Избрано руководство Кировоградского окружного административного суда

Председателем суда избрали Константина Притулу, а заместителем председателя — Юрия Пасечника.

В Кировоградском окружном административном суде состоялось собрание судей, на котором рассмотрен вопрос избрания председателя судебного учреждения.

Так, по результатам тайного голосования избран с 29 ноября 2024 года председателем суда Притула Константин Николаевич.

Заместителем председателя Кировоградского окружного административного суда по результатам тайного голосования избран с 7 февраля 2023 Пасечник Юрий Павлович.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда и заместитель председателя суда избираются на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

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