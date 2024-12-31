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Якими будуть ставки судового збору при зверненні до господарського суду з 1 січня 2025 року

15:56, 31 грудня 2024
Українцям повідомили ставки судового збору.
Якими будуть ставки судового збору при зверненні до господарського суду з 1 січня 2025 року
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Господарський cуд міста Києва повідомив, якими будуть ставки судового збору при зверненні до господарського суду з 1 січня 2025 року.

З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для працездатних осіб установлюється в розмірі 3028 грн.

Законом України «Про судовий збір» встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», прийнятого 19.11.2024 Верховною Радою України, з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для працездатних осіб установлюється в розмірі 3028 гривень.

«Звертаємо увагу, що навіть у разі подальшого перегляду розміру прожиткового мінімуму, для розрахунку розміру судового збору у 2025 році буде застосовуватися саме встановлена станом на 1 січня сума 3028 гривень», - повідомили у суді.

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