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Какими будут ставки судебного сбора при обращении в хозяйственный суд с 1 января 2025 года

15:56, 31 декабря 2024
Украинцам сообщили ставки судебного сбора.
Какими будут ставки судебного сбора при обращении в хозяйственный суд с 1 января 2025 года
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Хозяйственный суд города Киева сообщил, какими будут ставки судебного сбора при обращении в хозяйственный суд с 1 января 2025 года.

С 1 января 2025 прожиточный минимум для трудоспособных лиц устанавливается в размере 3028 грн.

Законом Украины «О судебном сборе» установлено, что судебный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд - в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

Согласно статье 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», принятого 19.11.2024 Верховной Радой Украины, с 1 января 2025 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц устанавливается в размере 3028 гривен.

«Обращаем внимание, что даже в случае дальнейшего пересмотра размера прожиточного минимума, для расчета размера судебного сбора в 2025 году будет применяться именно установленная по состоянию на 1 января сумма 3028 гривен», - сообщили в суде.

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