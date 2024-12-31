В США поддержали Украину по делу против российской «Татнефти»

Дело PAO Tatneft v. Ukraine берет начало с арбитражного решения на сумму $172,9 млн, вынесенного против Украины.

Министерство юстиции США подало заявление в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, в котором призвало сохранить действующий мораторий на раскрытие информации и отклонить требования "Татнефти". Об этом сообщили в Минюсте.

Зазначається, що цією заявою США підтримали позицію України, яка полягає у тому, що суд повинен відхилити клопотання «Татнєфті» про припинення дії мораторію на розкриття інформації, який діє з 2022 року, та про поновлення провадження у справі.

Як повідомляється, США аргументували свою позицію, зокрема підтримкою ключових занепокоєнь України:

- розкриття інформації на етапі виконавчого провадження, про яке «Татнєфть» клопотала у 2021 році, серед іншого, щодо інформації про банківські рахунки та активи України за кордоном, а також детальної інформації щодо «підконтрольних державі суб’єктів господарювання», є надто широким і має на меті поставити під загрозу національну безпеку України шляхом розкриття чутливої інформації військового та економічного характеру;

- тісні зв’язки між «Татнєфтю» та Російською Федерацією роблять цілком імовірним те, що запитувана інформація потрапить до державних структур Російської Федерації.

Враховуючи це, збереження мораторію протягом всього періоду збройної агресії Росії відповідає суспільним інтересам та інтересам Сполучених Штатів.

Крім того, США зробили застереження щодо подання наступної Заяви про зацікавленість щодо справи стосовно обсягу інформації, яку запитує «Татнєфть» у цій справі.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністр юстиції України Ольга Стефанішина зазначила: «Міністерство юстиції України щиро вітає рішення Сполучених Штатів Америки подати Заяву про зацікавленість щодо цієї справи. Серед інших вимог, «Татнєфть» намагається отримати банківську інформацію, що стосується практично всіх міжнародних транзакцій України.

Раніше суд висловив готовність надати дозвіл на розкриття такої інформації. При всій повазі до рішень судів США, для України є абсолютно неприйнятним використання Російською Федерацією судової системи США для зловживання правами з метою отримання військової та економічно чутливої інформації України».

Нагадаємо, що справа PAO Tatneft v. Ukraine – це судовий процес у США щодо визнання та виконання арбітражного рішення проти України на суму 172,9 млн доларів США. У 2021 році Окружний суд округу Колумбія визнав арбітражне рішення отримане «Татнєфтю» проти України.

Після цього, «Татнєфть» вимагала розкриття інформації для виконання рішення проти України та дев’ятнадцяти «підконтрольних державі суб’єктів господарювання», які «Татнєфть» вважає такими, що уособлюють державу Україна, для цілей виконання рішення.

У 2021 році (а потім на початку 2022 року) «Татнєфть» надіслала повістки (subpoenas) фінансовим установам у Нью-Йорку, які є третіми сторонами у справі, вимагаючи якнайширшого розкриття інформації. Заперечуючи проти цього, Україна подала клопотання до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка про скасування таких повісток.

Завдяки комплексним заходам Міністерства юстиції України справа залишається зупиненою з березня 2022 року. Сторони спільно подали заяву про «мораторій на розкриття інформації та всі пов’язані з цим процедури в цьому суді відповідно до права сторін змінювати звичайні процедури розкриття інформації шляхом застереження, відповідно до невід’ємних повноважень суду та в інтересах справедливості».

20 листопада Міністерство юстиції США офіційно повідомило суд і сторони про те, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість подання Заяви про зацікавленість щодо справи, і попросило суд утриматися від прийняття рішення щодо клопотання «Татнєфті» про поновлення провадження, або скасування мораторію на розкриття інформації в будь-який інший спосіб, до тих пір, поки Сполучені Штати Америки не приймуть остаточного рішення з цього питання.

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