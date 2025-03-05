Оприлюднили огляд рішень ВРП про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

Огляд рішень ВРП про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя містить 8 пунктів.

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Вища рада правосуддя оприлюднила огляд рішень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, ухвалених за результатами розгляду повідомлень суддів про втручання в їхню діяльність як суддів щодо здійснення правосуддя у 2024 році.

Огляд містить наступні пункти:

Підтримання Заяви Верховної Ради України та позиції Президента України щодо необхідності жорсткого і безкомпромісного подолання проявів корупції в системі правосуддя.

Щодо окремих проявів діяльності громадської організації, які несуть загрозу авторитету правосуддя.

Виконання постанови Великої Палати Верховного Суду щодо поновлення на посаді судді.

Неприпустимість проявів корупції в судах.

Унормування умов оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя на основі класифікації посад у 2024 році.

Використання правосуддя для легалізації протиправних дій та спроб безпідставного набуття громадянства України.

Щодо фінансового забезпечення та умов для функціонування судів, органів та установ системи правосуддя у 2024 році.

Пропозиції щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності на 2025–2027 роки.

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