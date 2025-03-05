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Оприлюднили огляд рішень ВРП про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

11:37, 5 березня 2025
Огляд рішень ВРП про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя містить 8 пунктів.
Оприлюднили огляд рішень ВРП про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя
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Вища рада правосуддя оприлюднила огляд рішень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, ухвалених за результатами розгляду повідомлень суддів про втручання в їхню діяльність як суддів щодо здійснення правосуддя у 2024 році.

Огляд містить наступні пункти:

  • Підтримання Заяви Верховної Ради України та позиції Президента України щодо необхідності жорсткого і безкомпромісного подолання проявів корупції в системі правосуддя.
  • Щодо окремих проявів діяльності громадської організації, які несуть загрозу авторитету правосуддя.
  • Виконання постанови Великої Палати Верховного Суду щодо поновлення на посаді судді.
  • Неприпустимість проявів корупції в судах.
  • Унормування умов оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя на основі класифікації посад у 2024 році.
  • Використання правосуддя для легалізації протиправних дій та спроб безпідставного набуття громадянства України.
  • Щодо фінансового забезпечення та умов для функціонування судів, органів та установ системи правосуддя у 2024 році.
  • Пропозиції щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності на 2025–2027 роки.

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суд суддя ВРП

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