Оновлений iPad Air від Apple отримав чип M3 та функції ШІ

Apple офіційно анонсувала оновлений iPad Air, який отримав потужний процесор M3. Про це компанія повідомила у пресрелізі, підтвердивши попередні натяки CEO Тіма Кука про новий пристрій. Про це повідомляє The Verge.
Головним оновленням стала заміна чипа — тепер iPad Air працює на M3, що забезпечує вдвічі вищу продуктивність порівняно з версіями на M1 та A14 Bionic. Новий планшет доступний у двох розмірах — 11 і 13 дюймів, а також у чотирьох кольорах.
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Також Apple оновила Magic Keyboard, додавши функціональний ряд клавіш і збільшений трекпад, як у лінійці Pro.
Експерти відзначають, що хоча компанія і вдосконалює планшети, питання їхньої ключової ролі в екосистемі Apple залишається відкритим. Незважаючи на відсутність конкуренції в преміальному сегменті, рішення не використовувати новітній чип M4 може викликати у користувачів змішані враження.
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