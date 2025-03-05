Практика судів
  1. В Україні

Оновлений iPad Air від Apple отримав чип M3 та функції ШІ

17:35, 5 березня 2025
Новий iPad Air більш швидший, більший та дорожчий.
Оновлений iPad Air від Apple отримав чип M3 та функції ШІ
Фото: The Verge
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Apple офіційно анонсувала оновлений iPad Air, який отримав потужний процесор M3. Про це компанія повідомила у пресрелізі, підтвердивши попередні натяки CEO Тіма Кука про новий пристрій. Про це повідомляє The Verge.

Головним оновленням стала заміна чипа — тепер iPad Air працює на M3, що забезпечує вдвічі вищу продуктивність порівняно з версіями на M1 та A14 Bionic. Новий планшет доступний у двох розмірах — 11 і 13 дюймів, а також у чотирьох кольорах.

Ціни:

  • iPad Air 11 — від $599
  • iPad Air 13 — від $799
  • Magic Keyboard для 11 — $269
  • Magic Keyboard для 13 — $319

Також Apple оновила Magic Keyboard, додавши функціональний ряд клавіш і збільшений трекпад, як у лінійці Pro.

Експерти відзначають, що хоча компанія і вдосконалює планшети, питання їхньої ключової ролі в екосистемі Apple залишається відкритим. Незважаючи на відсутність конкуренції в преміальному сегменті, рішення не використовувати новітній чип M4 може викликати у користувачів змішані враження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Apple ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний суд США зобов’язав виплатити гроші підрядникам USAID за виконану роботу

Верховний Суд США залишив у силі рішення нижчестоящого суду, яке зобов’язує адміністрацію Білого дому виплатити підрядникам близько 2 мільярдів доларів за вже виконану роботу в рамках програм іноземної допомоги.

Комітет відклав розгляд законопроекту щодо можливості призначення голів судів Радою суддів України

Законопроектом у редакції Комітету пропонувалося, щоб керівництво судів, де протягом трьох місяців не обрано голову або заступника, призначала Рада суддів України.

Постанови ВЛК з 1 квітня будуть в електронному форматі — Міноборони

Висновки ВЛК після оглядів військовозобов'язаних будуть автоматично надходити в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+.

У Верховній Раді доопрацювали законопроект, який передбачав заборону оскарження рішень в соціальних спорах до Верховного Суду

Комітет переробив законопроект, яким спочатку пропонувалося прибрати із законодавства можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей.

Нові зміни до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах стосовно виконавчого документу – текст

Зміни стосуються порядку дій у разі видачі виконавчого документа, який одночасно є судовим рішенням, у формі електронного документа.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду