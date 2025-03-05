Обновленный iPad Air от Apple получил чип M3 и функции ИИ

Новый iPad Air быстрее, больше и дороже.

Фото: The Verge

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Apple официально анонсировала обновленный iPad Air, который получил мощный процессор M3. Об этом компания сообщила в пресс-релизе, подтвердив предыдущие намеки CEO Тима Кука о новом устройстве. Об этом сообщает The Verge.

Главным обновлением стала замена чипа - теперь iPad Air работает на M3, что обеспечивает вдвое более высокую производительность по сравнению с версиями на M1 и A14 Bionic. Новый планшет доступен в двух размерах - 11 и 13 дюймов, а также в четырех цветах.

Цены:

- iPad Air 11 - от $599

- iPad Air 13 - от $799

- Magic Keyboard для 11 - $269

- Magic Keyboard для 13 - $319

Также Apple обновила Magic Keyboard, добавив функциональный ряд клавиш и увеличенный трекпад, как в линейке Pro.

Эксперты отмечают, что хотя компания и совершенствует планшеты, вопрос их ключевой роли в экосистеме Apple остается открытым. Несмотря на отсутствие конкуренции в премиальном сегменте, решение не использовать новейший чип M4 может вызвать у пользователей смешанные впечатления.

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