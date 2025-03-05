Обнародовали обзор решений ВСП о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия

Обзор решений ВСП о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия содержит 8 пунктов.

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Высший совет правосудия обнародовал обзор решений о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия, принятых по результатам рассмотрения сообщений судей о вмешательстве в их деятельность как судей при осуществлении правосудия в 2024 году.

Обзор включает следующие пункты:

Поддержка Заявления Верховной Рады Украины и позиции Президента Украины о необходимости жесткого и бескомпромиссного преодоления проявлений коррупции в системе правосудия.

Относительно отдельных проявлений деятельности общественной организации, представляющих угрозу авторитету правосудия.

Исполнение постановления Большой Палаты Верховного Суда о восстановлении на должности судьи.

Недопустимость проявлений коррупции в судах.

Урегулирование условий оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия на основе классификации должностей в 2024 году.

Использование правосудия для легализации противоправных действий и попыток необоснованного приобретения гражданства Украины.

О финансовом обеспечении и условиях функционирования судов, органов и учреждений системы правосудия в 2024 году.

Предложения по приоритетным задачам финансового обеспечения судебной власти и ее независимости на 2025–2027 годы.

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