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Обнародовали обзор решений ВСП о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия

11:37, 5 марта 2025
Обзор решений ВСП о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия содержит 8 пунктов.
Обнародовали обзор решений ВСП о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия
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Высший совет правосудия обнародовал обзор решений о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия, принятых по результатам рассмотрения сообщений судей о вмешательстве в их деятельность как судей при осуществлении правосудия в 2024 году.

Обзор включает следующие пункты:

  • Поддержка Заявления Верховной Рады Украины и позиции Президента Украины о необходимости жесткого и бескомпромиссного преодоления проявлений коррупции в системе правосудия.
  • Относительно отдельных проявлений деятельности общественной организации, представляющих угрозу авторитету правосудия.
  • Исполнение постановления Большой Палаты Верховного Суда о восстановлении на должности судьи.
  • Недопустимость проявлений коррупции в судах.
  • Урегулирование условий оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия на основе классификации должностей в 2024 году.
  • Использование правосудия для легализации противоправных действий и попыток необоснованного приобретения гражданства Украины.
  • О финансовом обеспечении и условиях функционирования судов, органов и учреждений системы правосудия в 2024 году.
  • Предложения по приоритетным задачам финансового обеспечения судебной власти и ее независимости на 2025–2027 годы.

 

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суд судья ВСП

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