ВРП внесе подання про призначення судді Володимира Чубая до Чорнобаївського райсуду

Президенту внесуть подання про призначення судді до Чорнобаївського районного суду Черкаської області.

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Вища рада правосуддя внесе Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення судді до Чорнобаївського райсуду Черкаської області. Про це інформує ВРП.

Так, 25 березня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання про призначення Чубая Володимира Вікторовича на посаду судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області.

Раніше повідомлялося, що ВРП звільнила суддю Авдіївського міськсуду Олену Панченко після кваліфоцінювання.

Додамо, що ВРП тимчасово відсторонила від правосуддя суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка.

Крім того, Президенту внесуть подання про призначення двох суддів до місцевих судів.

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