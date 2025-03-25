ВСП внесет представление о назначении судьи Владимира Чубая в Чернобаевский райсуд

Президенту внесут представление о назначении судьи в Чернобыевский районный суд Черкасской области.

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Высший совет правосудия внесет Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении судьи в Чернобаевский райсуд Черкасской области. Об этом информирует ВСП.

Так, 25 марта Высший совет правосудия принял решение о внесении представления о назначении Чубая Владимира Викторовича на должность судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области.

Ранее сообщалось, что ВСП уволил судью Авдеевского горсуда Елену Панченко после квалифоценивания.

Добавим, что ВСП временно отстранил от правосудия судью Полтавского апелляционного суда Валентина Томилко.

Кроме того, Президенту внесут представление о назначении двух судей в местные суды.

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