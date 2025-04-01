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ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Новоселицького райсуду Чернівецької області

13:37, 1 квітня 2025
ВРП доручила Національній школі суддів забезпечити проходження Іваном Оленчуком курсу підвищення кваліфікації з метою подальшого кваліфоцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.
ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Новоселицького райсуду Чернівецької області
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Вища рада правосуддя 1 квітня вирішила тимчасово, строком на шість місяців, відсторонити суддю Новоселицького районного суду Чернівецької області Івана Оленчука від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації з питань суддівської етики та доброчесності з подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді. Про це повідомляє ВРП.

ВРП доручила Національній школі суддів України забезпечити проходження суддею Новоселицького районного суду Чернівецької області Іваном Оленчуком курсу підвищення кваліфікації з метою подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

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суд суддя ВРП

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