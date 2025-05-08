До участі у доборі на посади суддів місцевих судів ВККС допустила ще 823 правника

За підсумками трьох днів Комісія допустила 3 380 кандидатів до участі у складанні кваліфікаційного іспиту, а 336 кандидатів отримали відмову.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії розглянула матеріали 885 осіб щодо допуску осіб до участі в доборі на посаду судді місцевого суду (складанні кваліфікаційного іспиту).

За результатами засідання Комісія вирішила допустити 823 особи до участі в доборі на посаду судді (складанні кваліфікаційного іспиту):

До складання іспиту зі спеціалізації адміністративного суду допущено 312 кандидатів на посаду судді:

До складання іспиту зі спеціалізації господарського суду допущено 277 кандидатів на посаду судді:

До складання іспиту зі спеціалізації загального суду допущений 764 кандидати на посаду судді:

Зазначається, що особи мали можливість обирати одну або декілька спеціалізацій для складання кваліфікаційного іспиту.

Відмовлено в допуску до добору 62 особам.

У ВККС повідомили, що за підсумками трьох днів Комісія допустила 3380 осіб до участі в доборі на посаду судді (складанні кваліфікаційного іспиту). Відмовлено в допуску до добору (складанні кваліфікаційного іспиту) 336 особам. Заяви 9 осіб про допуск до добору (складанні кваліфікаційного іспиту) залишено без розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.