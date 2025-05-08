К участию в отборе на должности судей местных судов ВККС допустила еще 823 юриста

По итогам трех дней Комиссия допустила 3380 кандидатов к участию в сдаче квалификационного экзамена, а 336 кандидатов получили отказ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии рассмотрела материалы 885 человек о допуске лиц к участию в отборе на должность судьи местного суда (сдаче квалификационного экзамена).

По результатам заседания Комиссия решила допустить 823 человека к участию в отборе на должность судьи (сдаче квалификационного экзамена):

К сдаче экзамена по специализации административного суда допущено 312 кандидатов на должность судьи:

К сдаче экзамена по специализации хозяйственного суда допущено 277 кандидатов на должность судьи:

К сдаче экзамена по специализации общего суда допущено 764 кандидата на должность судьи:

Отмечается, что лица имели возможность выбирать одну или несколько специализаций для сдачи квалификационного экзамена.

Отказано в допуске к отбору 62 лицам.

В ВККС сообщили, что по итогам трех дней Комиссия допустила 3380 человек к участию в отборе на должность судьи (сдаче квалификационного экзамена). Отказано в допуске к отбору (сдаче квалификационного экзамена) 336 лицам. Заявления 9 человек о допуске к отбору (сдаче квалификационного экзамена) оставлено без рассмотрения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.