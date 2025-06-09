День відкритих дверей у Національній школі суддів: ще один крок до комунікації з суспільством

Національна школа суддів України вперше провела День відкритих дверей – масштабний комунікаційний захід, що відкрив широкому загалу внутрішній світ суддівської освіти.

Фото: Національна школа суддів України

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6 червня 2025 року Національна школа суддів України вперше провела День відкритих дверей – масштабний комунікаційний захід, що відкрив широкому загалу внутрішній світ суддівської освіти. Подія об’єднала представників судової влади, наукових установ, закладів вищої освіти, громадських організацій, громадянського суспільства, міжнародних партнерів та медіа, підкресливши ключову ідею заходу – правосуддя починається з якісної підготовки суддів.

«Суддівська освіта – фундамент правосуддя» – під таким гаслом учасники знайомилися з тим, як у НШСУ забезпечують підготовку, підвищення та підтримання кваліфікації українських суддів, здатних ухвалювати рішення в умовах війни, реформ та євроінтеграції. Захід відбувся у змішаному форматі – офлайн і онлайн – і привернув увагу численних гостей.

Учасниками події були представники як українського, так і міжнародного правового середовища – суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко, голова Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Рольф Холмбо, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, член Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Олексій Омелян, директорка Тренінгового центру прокурорів України Олеся Отраднова, американський конгресмен Джим Слеттері та інші ключові партнери НШСУ.

Сучасна Україна проходить через складні виклики – війну, реформування, євроінтеграцію. Саме в цей час підготовка фахових, стійких і доброчесних суддів набуває вирішального значення. На цьому наголосив ректор НШСУ Микола Оніщук під час свого виступу щодо ролі Школи як інституції, що системно й послідовно вибудовує інтелектуальний і моральний фундамент українського судочинства. «Сьогодні ми не просто навчаємо – ми формуємо суддів, які прийматимуть рішення в умовах війни, трансформації та відновлення. Наша мета – не лише забезпечити якісні знання, а й підтримати професійну стійкість майбутніх суддів», – акцентував Микола Оніщук.

Освітня діяльність НШСУ

У 2024 році Національна школа суддів України провела підготовку та підвищення кваліфікації для понад 43 000 працівників судової системи, включно з суддями, помічниками суддів, працівниками апаратів судів, викладачами та експертами. Це найвищий показник серед усіх національних шкіл суддів у Європі, що свідчить про потужну організаційну спроможність Школи.

Початкова підготовка суддів

У 2018 році Національна школа суддів України провела спеціальну підготовку для 665 кандидатів на посади суддів. А вже у 2024 році 22 новопризначених судді місцевих судів, у яких відсутній стаж роботи на суддівській посаді, пройшли базову початкову підготовку в НШСУ. Програма включала теоретичні модулі, практичні заняття, судові симуляції, а також спеціалізовані тренінги з етики, комунікації та психології. Це забезпечує стартову професійну адаптацію майбутніх суддів. У цьому році таку підготовку мають проти новопризначені судді в рамках триваючого конкурсу на вакантні посади в апеляційних судах.

Судді, готові розглядати воєнні злочини

У відповідь на виклики, пов’язані з масштабною збройною агресією рф, НШСУ розробила та впровадила модулі з підготовки суддів до розгляду справ про воєнні злочини.

Упродовж 2022–2024 років участь у спеціалізованих навчаннях взяли понад 5 000 суддів. До реалізації освітніх заходів було залучено понад 300 викладачів і тренерів, а також близько 150 прокурорів і представників слідчих органів.

Школа співпрацює із понад 30 проєктами та програмами міжнародної технічної допомоги.

Стратегічна співпраця з ЄС

НШСУ є активним учасником спільних проєктів з Європейським Союзом, зокрема програм EU4Justice Project, КМЄС, PRAVO-Justice, Академії європейського права (ERA), Європейської мережі суддівської освіти (EJTN), Європейського інституту державного управління (EIPA) та інших ініціатив. За підтримки ЄС Школа впроваджує: цифровізацію суддівської освіти (онлайн-курси та дистанційні платформи); навчальні курси з міжнародного гуманітарного права, прав людини, доброчесності, кіберзлочинності, цифрових доказів і криптовалюти; менторські програми для суддів, які працюють в умовах воєнного стану.

Вивчення права ЄС – пріоритет суддівської освіти

НШСУ має чітку «дорожню карту» в системі трансформації правосуддя, в якій значну увагу приділено глибокому засвоєнню європейських правових стандартів суддями та працівниками апаратів судів. Для реалізації цього напряму в НШСУ створено Навчальну лабораторію з вивчення права ЄС, підписано меморандуми про співпрацю з провідними європейськими інституціями, а також розроблено власний базовий курс з основ права ЄС, який успішно пройшов апробацію. Ці ресурси будуть інтегровані в початкову підготовку новопризначених суддів, а також сприятимуть підвищенню кваліфікації чинних суддів.

За рекомендацією Європейської Комісії щонайменше 67% суддів щороку мають проходити навчання з права ЄС – саме ця мета визначає стратегічні підходи НШСУ до організації навчання. Так, у 2024 році курс підвищення кваліфікації з права ЄС у НШСУ пройшли 250 суддів, а лише за перший квартал 2025 року – вже 592 судді. У травні були підготовлені перші 25 національних тренерів з права ЄС, а наступну хвилю їхньої підготовки заплановано на вересень цього року.

Експертне забезпечення екзаменувань ВККСУ

Національна школа суддів України є єдиною національною установою, що забезпечує розробку та проведення тестування для кандидатів на посади суддів у рамках конкурсів, організованих Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. У 2024 році Школа підготувала понад 13 000 тестів та 200 практичних завдань.

Модернізація суддівської освіти

Останніми роками Національна школа суддів України зробила впевнений крок у напрямі модернізації навчального процесу, активно впроваджуючи інноваційні підходи. Зокрема, в структурі НШСУ створено Центр з питань комунікацій. Для покращення взаємодії з суспільством впроваджується нова система виявлення потреб суддів у навчанні та оцінки ефективності освітнього процесу.

Навчальні продукти систематизовано в каталог із визначенням мети та очікуваних результатів кожного заходу. Запроваджуються гейміфіковані формати суддівської освіти та подкасти для суддів, що підвищують залученість і зручність сприйняття матеріалу. Крім того, запущено відкриті навчальні ресурси агентств Європейського Союзу, які надають підтримку у вивченні європейського права. Також оновлено офіційний вебсайт Школи та організовано комунікаційний захід – День відкритих дверей, спрямований на підвищення прозорості та доступності суддівської освіти.

«Усі зазначені вище результати свідчать про системну та стратегічну роль Національної школи суддів України у трансформації судової системи, особливо в умовах воєнного часу та стійкого відновлення», – резюмував Микола Оніщук.

У межах Дня відкритих дверей учасники не лише прослухали цікаві презентації та виступи, а й ознайомилися з музеєм і бібліотекою НШСУ, які зберігають інтелектуальну історію правосуддя, переглянули відеоролик про досягнення і діяльність Школи, що містив відгуки українських суддів та міжнародних партнерів.

Також гості події взяли участь у майстер-класі заступника начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів НШСУ, доктора психологічних наук Андрія Маслюка, присвяченому психологічній стійкості у воєнний час. Ця частина заходу викликала жвавий інтерес і активне обговорення серед присутніх, підкресливши актуальність теми ментального здоров’я під час війни.

День відкритих дверей у Національній школі суддів став прикладом не лише масштабності проведеної роботи, а й демонстрацією готовності Школи до системних змін, міжнародної інтеграції та зміцнення довіри суспільства до правосуддя.

НШСУ й надалі залишається опорою незалежного, професійного та людяного правосуддя, яке сьогодні є не просто суспільним інститутом, а запорукою стійкості держави.

Фото: Національна школа суддів України

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