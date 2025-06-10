На Полтавщині сільського голову засудили за завищення вартості трактора на понад 230 тисяч гривень

Сільський голова свою вину в скоєному не визнав.

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На Полтавщині сільського голову засудили за зловживання службовим становищем під час закупівлі трактора. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У суді було доведено, що в липні 2022 року він уклав угоду з приватним підприємством із Київщини на закупівлю трактора для потреб громади.

Через кілька днів, посилаючись на зміну курсу валют, посадовець підписав додаткову угоду, якою безпідставно завищив вартість трактора на понад 230 тис. грн. Це призвело до значних фінансових збитків для територіальної громади.

Прокуратура звернулась до підприємства з позовом для відшкодування завданих збитків, і під час розгляду позову в Господарському суді Київської області підприємство повернуло зайво сплачені кошти до бюджету громади.

Попри те, що сільський голова не визнав свою вину, суд призначив йому 2 роки пробаційного нагляду та позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом наступних 2 років. Крім того, чиновника оштрафували на 8500 грн.

Вирок поки що не набув законної сили, і є можливість подання апеляції.

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