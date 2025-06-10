Практика судів
  1. В Україні

На Полтавщині сільського голову засудили за завищення вартості трактора на понад 230 тисяч гривень

00:03, 10 червня 2025
Сільський голова свою вину в скоєному не визнав.
На Полтавщині сільського голову засудили за завищення вартості трактора на понад 230 тисяч гривень
ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині сільського голову засудили за зловживання службовим становищем під час закупівлі трактора. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У суді було доведено, що в липні 2022 року він уклав угоду з приватним підприємством із Київщини на закупівлю трактора для потреб громади.

Через кілька днів, посилаючись на зміну курсу валют, посадовець підписав додаткову угоду, якою безпідставно завищив вартість трактора на понад 230 тис. грн. Це призвело до значних фінансових збитків для територіальної громади.

Прокуратура звернулась до підприємства з позовом для відшкодування завданих збитків, і під час розгляду позову в Господарському суді Київської області підприємство повернуло зайво сплачені кошти до бюджету громади.

Попри те, що сільський голова не визнав свою вину, суд призначив йому 2 роки пробаційного нагляду та позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом наступних 2 років. Крім того, чиновника оштрафували на 8500 грн.

Вирок поки що не набув законної сили, і є можливість подання апеляції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд підтвердив стягнення моральної шкоди на користь шахтаря, який отримав хронічне професійне захворювання

Покладення обов`язку відшкодувати завдану моральну шкоду може мати місце лише за умови, коли шкода була викликана протиправною поведінкою відповідальної за неї особи.

Відсутність добросовісності виключає можливість набуття власності на квартиру за набувальною давністю – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що при вирішенні спорів про визнання права власності за набувальною давністю має значення факт добросовісності заявника саме на момент отримання ним майна.

Про придатність до служби будуть надходити пуш-повідомлення у Резерв+ після того, як парламент ухвалить закон про автоматичну передачу даних

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволить автоматичну передачу даних від закладів охорони здоров'я до Реєстру військовозобов'язаних для цілей визначення придатності до військової служби.

Розташування земельної ділянки біля водного об'єкта ще не означає, що вона належить до земель водного фонду – Верховний Суд

Прокурор вказував, що рішення міської ради прийнято з порушенням земельного і водного законодавства, оскільки спірна земельна ділянка розташована поблизу озер та накладається на прибережну захисну смугу.

Хто з кандидатів вже може розраховувати на посаду судді апеляційного адміністративного суду – прізвища

13 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області