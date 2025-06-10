На Полтавщине сельского голову осудили за завышение стоимости трактора более чем на 230 тысяч гривен

Сельский голова свою вину в содеянном не признал.

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В Полтавской области сельского голову осудили за злоупотребление служебным положением при закупке трактора. Об этом сообщает областная прокуратура.

В суде было доказано, что в июле 2022 года он заключил соглашение с частным предприятием Киевской области на закупку трактора для нужд общества.

Через несколько дней, ссылаясь на изменение курса валют, чиновник подписал дополнительное соглашение, которым безосновательно завысил стоимость трактора более чем на 230 тыс. рублей. грн. Это привело к значительным финансовым убыткам для территориального общества.

Прокуратура обратилась к предприятию с иском для возмещения нанесенного ущерба, и при рассмотрении иска в Хозяйственном суде Киевской области предприятие вернуло излишне уплаченные средства в бюджет общины.

Несмотря на то, что сельский голова не признал свою вину, суд назначил ему 2 года пробационного надзора и лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение следующих 2 лет. Кроме того, чиновник оштрафован на 8500 грн.

Приговор пока не вступил в законную силу, и есть возможность подачи апелляции.

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