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Конкурс до ВАКС — у ВККС нагадали, яку інформацію треба вказувати у автобіографії

16:40, 16 червня 2025
У автобіографії зазначається низка відомостей.
Конкурс до ВАКС — у ВККС нагадали, яку інформацію треба вказувати у автобіографії
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала особам, які виявили намір взяти участь у конкурсі до ВАКС, яку інформацію треба вказувати у автобіографії.

«Вам потрібно подати, зокрема, автобіографію, що є документом, необхідним для проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», - підкреслили у ВККС.

Згідно з вимогами підпункту 2 пункту 2 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2022 № 959),  автобіографія подається шляхом завантаження її сканованого примірника, складеного на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

В автобіографії зазначаються такі відомості:

- ️прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

- дата і місце народження;

- громадянство (зокрема, громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав);

- документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав); 

- освіта (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплома, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь);

- наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

- відношення претендента на посаду до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст);

- проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних;

- останнє місце роботи (служби) та посада.

Іншу інформацію зазначати в автобіографії не потрібно.

Автобіографія завантажується до розділу «Інші документи» електронного кабінету на офіційному вебсайті Комісії.

Раніше ми писали, що Вища кваліфікаційна комісія суддів 3 червня 2025 року оголосила новий конкурс на 23 вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

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ВККС ВАКС

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