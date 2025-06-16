Конкурс в ВАКС — в ВККС напомнили, какую информацию нужно указывать в автобиографии

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила лицам, изъявившим намерение принять участие в конкурсе в ВАКС, какую информацию необходимо указывать в автобиографии.
«Вам необходимо подать, в частности, автобиографию, которая является документом, необходимым для проведения специальной проверки в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», — подчеркнули в ВККС.
Согласно требованиям подпункта 2 пункта 2 Порядка проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, которые предполагают занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.03.2015 № 171 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27.08.2022 № 959), автобиография подается путем загрузки ее отсканированного экземпляра, составленного на дату предоставления согласия на проведение специальной проверки.
В автобиографии указываются следующие сведения:
Другую информацию указывать в автобиографии не требуется.
Автобиография загружается в раздел «Другие документы» электронного кабинета на официальном веб-сайте Комиссии.
Ранее мы сообщали, что Высшая квалификационная комиссия судей 3 июня 2025 года объявила новый конкурс на 23 вакантных должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.
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