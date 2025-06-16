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Конкурс в ВАКС — в ВККС напомнили, какую информацию нужно указывать в автобиографии

16:40, 16 июня 2025
В автобиографии указывается ряд сведений.
Конкурс в ВАКС — в ВККС напомнили, какую информацию нужно указывать в автобиографии
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила лицам, изъявившим намерение принять участие в конкурсе в ВАКС, какую информацию необходимо указывать в автобиографии.

«Вам необходимо подать, в частности, автобиографию, которая является документом, необходимым для проведения специальной проверки в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», — подчеркнули в ВККС.

Согласно требованиям подпункта 2 пункта 2 Порядка проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, которые предполагают занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.03.2015 № 171 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27.08.2022 № 959), автобиография подается путем загрузки ее отсканированного экземпляра, составленного на дату предоставления согласия на проведение специальной проверки.

В автобиографии указываются следующие сведения:

  • фамилия, имя и отчество (при наличии);
  • дата и место рождения;
  • гражданство (в том числе гражданство (подданство) иностранного (иностранных) государства (государств));
  • документы, предоставляющие претенденту на должность право на постоянное проживание на территории иностранных государств (при наличии), а также факт подачи документов, необходимых для оформления гражданства (подданства) иностранного (иностранных) государства (государств);
  • образование (название высшего учебного заведения (другого учебного заведения), год поступления и окончания, реквизиты диплома, полученный образовательный уровень (степень образования), специальность, квалификация, научная степень);
  • наличие допуска к государственной тайне, а также факты отмены ранее предоставленного допуска за нарушение законодательства о государственной тайне (или отказа в его предоставлении);
  • отношение претендента к выполнению воинской обязанности (призывник, военнообязанный, резервист);
  • прохождение военной службы (в случае ее прохождения) и/или пребывание на воинском учете военнообязанных;
  • последнее место работы (службы) и должность.

Другую информацию указывать в автобиографии не требуется.

Автобиография загружается в раздел «Другие документы» электронного кабинета на официальном веб-сайте Комиссии.

Ранее мы сообщали, что Высшая квалификационная комиссия судей 3 июня 2025 года объявила новый конкурс на 23 вакантных должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

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ВККС ВАКС

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