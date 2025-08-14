ВККС внесла зміни до складу палат Комісії

До складу Першої та Другої палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів внесли зміни.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України внесла зміни до персонального складу палат Комісії та продовжуватиме роботу у таких складах. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Пасічник Андрій Володимирович – голова палати;

Чумак Сергій Юрійович – секретар палати;

Дух Ярослав Михайлович;

Кидисюк Роман Анатолійович;

Кушнір Ігор Віталійович;

Омельян Олексій Сергійович;

Сабодаш Роман Богданович;

Сидорович Руслан Михайлович.

Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Коліуш Олег Леонідович – голова палати;

Мельник Руслан Іванович – секретар палати;

Богоніс Михайло Богданович;

Волкова Людмила Миколаївна;

Гацелюк Віталій Олександрович;

Кобецька Надія Романівна;

Луганський Володимир Іванович;

Шевчук Галина Михайлівна.

«На підставі рекомендації Конкурсної комісії за участі міжнародних експертів Вища рада правосуддя 12 серпня 2025 року замістила останню вакантну посаду члена Комісії та призначила на неї Кушніра Ігоря Віталійовича, який увійшов до Першої палати Комісії. Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія суддів України як державний колегіальний орган суддівського врядування продовжує роботу у повному складі з шістнадцяти членів», - додали у ВККС.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя призначила на посаду члена ВККС суддю у відставці Ігоря Кушніра.

Нагадаємо, ВККС обрала секретарем другої палати Руслана Мельника з другої спроби.

Також ми повідомляли, що ВККС знов обрала головою Андрія Пасічника, а заступником голови став суддя ВАКС Олег Коліуш.

