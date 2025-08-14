Практика судів
  1. Суд інфо

ВККС внесла зміни до складу палат Комісії

18:48, 14 серпня 2025
До складу Першої та Другої палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів внесли зміни.
ВККС внесла зміни до складу палат Комісії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України внесла зміни до персонального складу палат Комісії та продовжуватиме роботу у таких складах. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Пасічник Андрій Володимирович – голова палати;

Чумак Сергій Юрійович – секретар палати;

Дух Ярослав Михайлович;

Кидисюк Роман Анатолійович;

Кушнір Ігор Віталійович;

Омельян Олексій Сергійович;

Сабодаш Роман Богданович;

Сидорович Руслан Михайлович.

Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Коліуш Олег Леонідович – голова палати;

Мельник Руслан Іванович – секретар палати;

Богоніс Михайло Богданович;

Волкова Людмила Миколаївна;

Гацелюк Віталій Олександрович;

Кобецька Надія Романівна;

Луганський Володимир Іванович;

Шевчук Галина Михайлівна.

«На підставі рекомендації Конкурсної комісії за участі міжнародних експертів Вища рада правосуддя 12 серпня 2025 року замістила останню вакантну посаду члена Комісії та призначила на неї Кушніра Ігоря Віталійовича, який увійшов до Першої палати Комісії. Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія суддів України як державний колегіальний орган суддівського врядування продовжує роботу у повному складі з шістнадцяти членів», - додали у ВККС.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя призначила на посаду члена ВККС суддю у відставці Ігоря Кушніра.

Нагадаємо, ВККС обрала секретарем другої палати Руслана Мельника з другої спроби.

Також ми повідомляли, що ВККС знов обрала головою Андрія Пасічника, а заступником голови став суддя ВАКС Олег Коліуш.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку – законопроект

Більше не можна буде «тягнути» навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси