ВККС внесла изменения в состав палат Комиссии

В состав Первой и Второй палат Высшей квалификационной комиссии судей внесли изменения.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесла изменения в персональный состав палат Комиссии и продолжит работу в следующем составе. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей

Пасечник Андрей Владимирович – председатель палаты;

Чумак Сергей Юрьевич – секретарь палаты;

Дух Ярослав Михайлович;

Кидисюк Роман Анатольевич;

Кушнир Игорь Витальевич;

Омельян Алексей Сергеевич;

Сабодаш Роман Богданович;

Сидорович Руслан Михайлович.

Вторая палата Высшей квалификационной комиссии судей

Колиуш Олег Леонидович – председатель палаты;

Мельник Руслан Иванович – секретарь палаты;

Богонис Михаил Богданович;

Волкова Людмила Николаевна;

Гацелюк Виталий Александрович;

Кобецкая Надежда Романовна;

Луганский Владимир Иванович;

Шевчук Галина Михайловна.

«На основании рекомендации Конкурсной комиссии с участием международных экспертов Высший совет правосудия 12 августа 2025 года замещал последнюю вакантную должность члена Комиссии и назначил на нее Кушнира Игоря Витальевича, который вошел в Первую палату Комиссии. Таким образом, Высшая квалификационная комиссия судей Украины как государственный коллегиальный орган судебного управления продолжает работу в полном составе из шестнадцати членов», — добавили в ВККС.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия назначил на должность члена ВККС судью в отставке Игоря Кушнира.

Добавим, ВККС избрала секретарем второй палаты Руслана Мельника со второй попытки.

Также сообщалось, что ВККС снова избрала председателем Андрея Пасечника, а заместителем стал судья ВАКС Олег Колиуш.

