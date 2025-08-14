ВККС внесла изменения в состав палат Комиссии

Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесла изменения в персональный состав палат Комиссии и продолжит работу в следующем составе. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
Пасечник Андрей Владимирович – председатель палаты;
Чумак Сергей Юрьевич – секретарь палаты;
Дух Ярослав Михайлович;
Кидисюк Роман Анатольевич;
Кушнир Игорь Витальевич;
Омельян Алексей Сергеевич;
Сабодаш Роман Богданович;
Сидорович Руслан Михайлович.
Колиуш Олег Леонидович – председатель палаты;
Мельник Руслан Иванович – секретарь палаты;
Богонис Михаил Богданович;
Волкова Людмила Николаевна;
Гацелюк Виталий Александрович;
Кобецкая Надежда Романовна;
Луганский Владимир Иванович;
Шевчук Галина Михайловна.
«На основании рекомендации Конкурсной комиссии с участием международных экспертов Высший совет правосудия 12 августа 2025 года замещал последнюю вакантную должность члена Комиссии и назначил на нее Кушнира Игоря Витальевича, который вошел в Первую палату Комиссии. Таким образом, Высшая квалификационная комиссия судей Украины как государственный коллегиальный орган судебного управления продолжает работу в полном составе из шестнадцати членов», — добавили в ВККС.
Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия назначил на должность члена ВККС судью в отставке Игоря Кушнира.
Добавим, ВККС избрала секретарем второй палаты Руслана Мельника со второй попытки.
Также сообщалось, что ВККС снова избрала председателем Андрея Пасечника, а заместителем стал судья ВАКС Олег Колиуш.
