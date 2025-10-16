ВККС рекомендує відрядити суддю Світлану Погрібну до Господарського суду Києва

Комісія вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Господарського суду Полтавської області Світлани Погрібної.

Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів 15 жовтня розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Господарського суду Полтавської області Погрібної Світлани Василівни до Господарського суду міста Києва.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що суддя Верховного Суду поскаржився на керівництво Верховного Суду, яке не хоче відпускати його у відрядження до США.

Також ВККС рекомендувала відрядити суддів до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

