Справ стає більше: Верховний Суд потребує зменшення кількості справ для ефективної роботи як суд права

Верховний Суд потребує щонайменше дворазового зменшення навантаження, аби повноцінно виконувати функцію суду права, зазначив його Голова Станіслав Кравченко.

Голова Верховний Суд Станіслав Кравченко повідомив, що судова система, навіть у складних умовах воєнного стану, продемонструвала свою ефективність. Це підтверджують статистичні дані, які свідчать про стабільність розгляду справ у непростий для країни час.

Про це він сказав під засідання Пленуму Верховний Суд у форматі відкриття Судового року.

Презентуючи огляд стану здійснення правосуддя, Голова ВС повідомив, що у 2025 році в судах усіх інстанцій перебувало 5,8 млн справ, з яких розглянуто 4,6 млн. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили відповідно 5,3 млн і 4,4 млн справ.

До судів першої інстанції у 2025 році надійшло 4,1 млн справ, до апеляційних — 716 тис., а на розгляд Верховного Суду — 93 тис. справ і матеріалів, що на 3% більше, ніж роком раніше. Розглянуто 91 тис. справ — на 4 тис. більше, ніж у 2024 році. Обсяг залишків при цьому зберігся на рівні минулого року.

Водночас ключовий акцент виступу стосувався навантаження на касаційну інстанцію. За словами Станіслава Кравченка, щоб Верховний Суд міг повноцінно виконувати функцію суду права, обсяг справ має бути щонайменше вдвічі меншим.

Для цього, за словами Голови Суду, необхідно посилити касаційні фільтри, ширше застосовувати письмове провадження та вдосконалити механізми зразкових справ як інструменту формування єдиної практики.

Зауважимо також, що судді скаржаться, що якщо у більшості європейських країн один суддя розглядає 200–300 справ на рік, то в Україні ж судді місцевих судів нерідко отримують від 1 500 до 3 000 справ щороку.

За словами Станіслава Кравченка, судова система України функціонує в умовах безпрецедентних викликів і не всі проблеми можуть бути вирішені виключно засобами судової практики. Саме тому надзвичайно важливою складовою розвитку системи правосуддя залишається якісна та виважена законопроєктна діяльність.

Нагадаємо, що Верховний Суд 13 лютого вперше провів засідання Пленуму у форматі відкриття Судового року. Подія є традиційною для європейських країн і присвячена підбиттю підсумків діяльності судової системи, визначенню стратегічних орієнтирів та обговоренню актуальних викликів правосуддя.

«Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію заходу.

